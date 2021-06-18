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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Filistinli çocuğu şehit ettiler

Filistinli çocuğu şehit ettiler
İsraıl'de 12 yıllık döneminde Filistinlilere uygulanan zulüm, görevi devralan yeni Başbakan döneminde de durmuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kentinde İsrail askerlerinin dün ateş açarak başından yaraladığı 16 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Filistinli çocuğun adının olduğu ve İsrail askerleri tarafından başından yaralandığı belirtildi. Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi birimi kurmuştu. Buna tepki olarak Filistinliler zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ediyor. Bennett'in göreve gelmesinden önce de yapılan yorumlarda İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali Netanyahu'dan daha agresif şekilde yaymasının beklendiği söyleniyordu. Öte yandan İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan 'nın avlusuna girdi.
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Filistinli çocuğu şehit ettiler
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