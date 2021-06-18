Filistinli çocuğu şehit ettiler

İsraıl'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu
döneminde Filistinlilere uygulanan zulüm, görevi devralan yeni Başbakan Naftali Bennett
döneminde de durmuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus
kentinde İsrail askerlerinin dün ateş açarak başından yaraladığı 16 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Filistinli çocuğun adının Ahmed Beni Şemse
olduğu ve İsrail askerleri tarafından başından yaralandığı belirtildi. Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi birimi kurmuştu. Buna tepki olarak Filistinliler zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ediyor. Bennett'in göreve gelmesinden önce de yapılan yorumlarda İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali Netanyahu'dan daha agresif şekilde yaymasının beklendiği söyleniyordu. Öte yandan İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs
'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa
'nın avlusuna girdi.