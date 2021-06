İki nükleer güç arasında ‘Yeni START’

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in önceki gün Cenevre kentinde gerçekleştirdikleri tarihi zirvenin yankıları sürüyor. Soğuk Savaş 'tan bu yana en gergin günlerini yaşayan iki ülke arasında gelecek günlerde yaşanacak çekişmelere dair ipuçları taşıyan görüşmenin ardından ABD basınında 'Putin istediklerini aldı', 'İki lider küresel liderliklerini pekiştirmeye çalıştı' şeklinde yorumlar yapıldı. Rus basını da 'Beklentiler düşüktü ancak açıklamalar yüksek oldu' yorumunu yaptı ve zirveden çıkan 'nükleer savaşın kabul edilemez olduğu' fikrinin önemine vurgu yaptı. Zirveden sonra yayımlanan bildiride ABD ve Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması 'nın ( Yeni START ) kısa bir süre önce uzatıldığına işaret edilerek, "Yeni START'ın uzatılması, nükleer silahların kontrolüne olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Bugün, nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz" denildi.Rus lider Putin ise görüşmeyle ilgili, "Genel olarak aynı dilde konuştuğumuzu düşünüyorum" ifadesini kullandı. Biden'ın kendisi hakkında "Katil" ifadesi kullanmasıyla ilgili görüşlerini dile getiren Putin "ABD'de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan 'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler" dedi. Diğer taraftan zirvenin ardından Suriye 'ye yardım girişleri konusunda uzlaşı sağlanamadı. Ancak Putin ve Biden büyükelçileri geri gönderme kararı aldı.ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen tarihi zirve sonrası Kremlin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , bir radyo programında yaptığı açıklamasında Putin-Biden zirvesinin genel anlamda olumlu gerçekleştiğini ifade ederken Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimaline ilişkin "Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu çok yakından takip ediiyoruz, bu bizim için gerçekten kırmızı çizgi" ifadelerini kullandı.BiDEN, basın toplantısının sonunda CNN Muhabiri Kaitlan Collins'in "Onun (Putin) davranışlarını değiştireceğinden neden bu kadar eminsiniz?" sorusuna "Bu nedir be!" yanıtını verdi. Biden, başkanlık uçağına binmeden önce ise azarladığı muhabirin gıyabında özür diledi.PUTİN geleneksel Rus ahşap boyama el sanatları "hohloma"nın ürünü bir masaüstü yazı seti hediye ederken Biden'ın Putin'e hediyesi bir pilot güneş gözlüğü ve kristal bir heykelcik oldu.