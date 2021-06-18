Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a geçtiğimiz haftalar yapılan tokatlı saldırı, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.
DÜNYAYI ŞOKE EDEN SALDIRI
Fransa Cumhurbaşkanı, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmış, bu sırada alabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.
Maskeli bir kişinin "Kahrolsun Macron" diye bağırarak Fransız Cumhurbaşkanı'na tokat attığı görüntüler, sosyal medyada da viral olmuştu.
Saldırı nedeniyle şoke olan Macron neye uğradığını şaşırırken, korumalar olaya anında müdahale etmiş, yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırganın 28 yaşındaki Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ustası Damien T. olduğu belirlenmişti.
Tokatlı saldırının yankıları sürerken Macron, yaptığı bir ilkokul ziyaretinde hiç ummadığı bir soruyla karşılaştı.
"TOKAT NASILDI?"
Ülkenin Somme bölgesinde bir ilkokul ziyareti gerçekleştiren Fransız lider, okul girişinde öğrenciler tarafındna karşılandı. Bu sırada küçük ilkokul öğrencilerinden biri, Macron'a "Size atılan tokat nasıldı?" sorusunu yöneltti.
"BU HİÇ HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"
Küçük çocuktan gelen soru karşısında şoke olan Macron, bir süre ne diyeceğini bilemedi. Kalabalığın, soru karşısında gerildiği görülürken Macron, kısa bir duraksamanın ardından deneyiminin hiç hoş olmadığını belirtti.
Saldırganın yanlış davrandığını söyleyen Macron, bu davranışın örnek alınmaması gerektiğini söyledi.
İlkokul öğrencisinden Macron’u şoke eden tokat sorusu!
Fransız liderin küçük çocukla yaşadığı bu anlar, sosyal medyada viral oldu.Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protestocudan tokat yedi! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atılan tokat şoke etmişti… Dövüş ustası çıktı!