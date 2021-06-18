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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:30 Son Güncelleme: 18.6.2021 11:04

İlkokul öğrencisinden ’u şoke eden tokat sorusu!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İlkokul öğrencisinden Macron’u şoke eden tokat sorusu!

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Emmanuel 'a, bir ziyareti sırasında atılan tokat dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Kalabalıkta bulunan bir kişiye yaklaştığı sırada ani bir hareketle tokatlanan Cumhurbaşkanı, skandal olayı yeni atlatmışken yaptığı bir ilkokul ziyaretinde oldukça rahatsız edici anlar yaşadı. Küçük bir ilkokul öğrencisinin “Tokat nasıldı?” sorusu karşısında şoke olan Macron, ne diyeceğini bilemedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel 'a geçtiğimiz haftalar yapılan tokatlı saldırı, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

DÜNYAYI ŞOKE EDEN SALDIRI

, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmış, bu sırada alabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

Maskeli bir kişinin "Kahrolsun Macron" diye bağırarak Cumhurbaşkanı'na tokat attığı görüntüler, sosyal medyada da viral olmuştu.

Saldırı nedeniyle şoke olan Macron neye uğradığını şaşırırken, korumalar olaya anında müdahale etmiş, yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırganın 28 yaşındaki Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ustası . olduğu belirlenmişti.

Tokatlı saldırının yankıları sürerken Macron, yaptığı bir ilkokul ziyaretinde hiç ummadığı bir soruyla karşılaştı.

"TOKAT NASILDI?"

Ülkenin bölgesinde bir ilkokul ziyareti gerçekleştiren Fransız lider, okul girişinde öğrenciler tarafındna karşılandı. Bu sırada küçük ilkokul öğrencilerinden biri, Macron'a "Size atılan tokat nasıldı?" sorusunu yöneltti.

"BU HİÇ HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Küçük çocuktan gelen soru karşısında şoke olan Macron, bir süre ne diyeceğini bilemedi. Kalabalığın, soru karşısında gerildiği görülürken Macron, kısa bir duraksamanın ardından deneyiminin hiç hoş olmadığını belirtti.

Saldırganın yanlış davrandığını söyleyen Macron, bu davranışın örnek alınmaması gerektiğini söyledi.

İlkokul öğrencisinden Macron’u şoke eden tokat sorusu!

Fransız liderin küçük çocukla yaşadığı bu anlar, sosyal medyada viral oldu.

Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protestocudan tokat yedi! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atılan tokat şoke etmişti… Dövüş ustası çıktı!

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İlkokul öğrencisinden Macron’u şoke eden tokat sorusu!
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