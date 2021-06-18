İlkokul öğrencisinden Macron’u şoke eden tokat sorusu!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a geçtiğimiz haftalar yapılan tokatlı saldırı, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

DÜNYAYI ŞOKE EDEN SALDIRI

Fransa Cumhurbaşkanı, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmış, bu sırada alabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.