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Giriş Tarihi: 18.6.2021 20:09

’da son 24 saatte bin 147 yeni vaka

İHA
İtalya’da son 24 saatte bin 147 yeni vaka

’da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 147 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 250 bin 902’ye yükseldi.

'da yeni tip korona virüs () salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 bin 26 korona virüs testi yapıldığı ve bin 147 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 250 bin 902'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 225'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 648 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 92 bin 72 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 28 kişi azalarak 416'ya geriledi. İtalya'da bugüne kadar 44 milyon 651 bin 249 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 15 milyon 115 bin 246 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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İtalya’da son 24 saatte bin 147 yeni vaka
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