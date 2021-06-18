Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’dan ABD mesajı: Her şeye hazırız
Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:32

Lideri Kim Jong-un’dan mesajı: Her şeye hazırız

AA
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’dan ABD mesajı: Her şeye hazırız

ile inişli çıkışlı ilişkileriyle bilinen Lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı yönetimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

lideri Kim Jong-un, ülkesinin ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore resmi haber ajansının (KCNA) haberine göre, iktidardaki Kore İşçi Partisinin kongresinde, ABD'nin siyasi yönelimlerini ele alan Kim, yönetimi ile atılacak adımları netleştirdiğini ifade etti. Kim, ülkesinin yönetimindeki ABD ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olmasını istedi.

"ÇATIŞMAYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Kuzey Koreli lider, "devletin çıkarlarını korumak ve güvenliğini sağlamak için ABD yönetimi ile hem diyaloğa hem çatışmaya, özellikle çatışmaya" hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Kim'in açıklamalarını değerlendiren 'deki Sejong Enstitüsü araştırmacılarından Cheong Seong-Chang, Kuzey Kore'nin müzakerelerin başlamasına sıcak baktığını ancak nükleer silahların terk edilmesi çağrılarına karşılık vermeyeceğini belirtti.

Cheong, Biden yönetiminin Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları kaldırması ve Güney Kore ile yapılan askeri tatbikatları askıya alması halinde, Kim'in de ülkenin nükleer programına ilişkin adımlar atabileceğini ifade etti.

Kuzey Kore üzerine çalışmalar yürüten, "" adlı internet sitesinin başındaki isimlerden da Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin iki yönlü bir yaklaşım benimsediğini değerlendiren Gil, Kim'in askeri kapasiteyi arttırmayı ve müzakerelere geri dönmeyi birlikte ele aldığını söyledi. 13 Haziran'daki 'nde liderler, 'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması gerektiğini vurgulamıştı. Kuzey Kore'nin nükleer programını terk etmesi gerektiğini vurgulayan liderler, Kim'e diyalog çağrısında bulunmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’dan ABD mesajı: Her şeye hazırız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA