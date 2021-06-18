Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’dan ABD mesajı: Her şeye hazırız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore resmi haber ajansının (KCNA) haberine göre, iktidardaki Kore İşçi Partisinin kongresinde, ABD'nin siyasi yönelimlerini ele alan Kim, Washington yönetimi ile atılacak adımları netleştirdiğini ifade etti. Kim, ülkesinin Joe Biden yönetimindeki ABD ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olmasını istedi.

"ÇATIŞMAYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Kuzey Koreli lider, "devletin çıkarlarını korumak ve güvenliğini sağlamak için ABD yönetimi ile hem diyaloğa hem çatışmaya, özellikle çatışmaya" hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Kim'in açıklamalarını değerlendiren Güney Kore'deki Sejong Enstitüsü araştırmacılarından Cheong Seong-Chang, Kuzey Kore'nin müzakerelerin başlamasına sıcak baktığını ancak nükleer silahların terk edilmesi çağrılarına karşılık vermeyeceğini belirtti.