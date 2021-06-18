Ne seninle ne sensiz! Kelepçe de çare olmadı

Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yaşayan çift, sürekli kavga ettikleri gerekçesiyle birbirine kelepçeyle bağlandı. Viktoria Pustovitova (28) ve Alexander Kudlay (33) ikilisi birbirlerinden sıkılıp sürekli kavga etmeye başladı. İlişkileri can sıkıcı bir hal alan Ukraynalı çift, bu duruma çare aramaya başladı. Birlikteliklerinin bu şekilde devam edemeyeceğine inanan çift, kelepçeyle birbirine bağlanma kararı aldı. Sosyal medya hesaplarından 3 boyunca zincirle yaşayacaklarını duyurdu.

Mart ayında, kollarından kelepçeyle kilitleyip anahtarını arkadaşlarına verdi. Çift, bu yöntemle daha uyumlu olacaklarını düşündü. Ancak düşündükleri olmadı. Anlaşma gereği kelepçeli yaşayan çift il başlarda zorlansa da 3 ay boyunca yan yana yemek yedi, bulaşık yıkadı, her yere beraber gitti. Fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Ancak, kelepçe fikri çare olmadı. Çiftin ayrılma kararı aldığı öğrenildi.