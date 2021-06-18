Rusya koronavirüs tedbirlerini uzattı

Moskova'daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri gece 23.00'ten sabah 06.00'ya kadar müşterilere hizmet vermeyecek. Bugün itibarıyla da eğlence etkinlikleri bin kişiyi geçmeme şartıyla yapılacak. Diğer yandan, tiyatro ve sinemalar faaliyetlerini sürdürebilecek.

Bazı kafe ve restoranlara deneme amaçlı aşılı ve antikoru olan vatandaşlar alınabilecek. Bunun için aşı olan vatandaşlar, barkod (QR kod) sistemi kullanabilecek.