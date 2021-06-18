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Giriş Tarihi: 18.6.2021 15:21

’dan ’ye sert mesaj! ‘Tek taraflı bir oyun olmayacak’

AA
Rusya’dan ABD’ye sert mesaj! ‘Tek taraflı bir oyun olmayacak’

Başkanı ile Devlet Başkanı arasında 16 Haziran’da gerçekleşen tarihi zirve, konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Bakanı Lavrov, zirveye yönelik ABD yetkililerinin yaptıkları yorumlarda yalnızca kendi isteklerinden bahsettiğini belirterek "Bu şekilde yorumlayanların bizi duymasını istiyorum; tek taraflı oyun olmayacak." yorumunda bulundu.

Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, başkent 'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Devlet Başkanı ve Başkanı 'ın 'nin kentinde 16 Haziran'da görüştüğünü anımsatan Lavrov, bu görüşmede Belarus meselesinin ele alındığı belirtti.

"ÇÖZÜM ADIMLARI EŞ ZAMANLI OLARAK ATILMALI"

Lavrov, "Her bir halkın kendi tarihi, değerleri, kültürü ve gelenekleri var. Görüşmede bu kabul edildi. Bu unsurlara saygı duyulmasa da bunların olduğu gibi kabul edilmesi ve dikkate alınması gerekiyor. Bu, modern dünyanın bir gerçeğidir." diye konuştu.

İki liderin, Rusya ve ABD arasında diplomatik misyon temsilciliklerinin, sorunun çözümü konusunda anlaştıklarını hatırlatan Lavrov, bunun, "eş zamanlı" adımların atılmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Lavrov, Rusya ve ABD'nin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmeleri konusunda anlaştığına dikkati çekti. Bunun önemli "sembolik jest" olduğuna işaret eden Lavrov, "Bu, Amerikalıların oluşturduğu engelleri görüşmek için şartları oluşturuyor." dedi.

"ABD YETKİLİLERİ YALNIZCA KENDİ İSTEKLERİNDEN BAHSEDİYOR"

Lavrov, ABD yetkililerinin Putin-Biden zirvesine ilişkin yorumlarını da değerlendirdi. Söz konusu yorumlarda, Amerikan tarafının sadece kendi isteklerinden bahsettiğini vurgulayan Lavrov, "Bu, başkanların görüştüğü yaklaşım değil. Zirveyi bu şekilde yorumlayanların bizi duymasını istiyorum; tek taraflı oyun olmayacak." ifadesini kullandı.

Belarus Dışişleri Bakanı Makey de ülkelerinin ülkesine yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çekerek "Yaptırımlara kesinlikle karşıyız. Son zamanlarda, Batı'da düşük siyasi sorumluluk duygusuna sahip ve okuma yazma oranı düşük olan siyasetçiler ortaya çıktı." diye konuştu.

Söz konusu yaptırımların Belarus'u "sakinleştirmeyeceğine" işaret eden Makey, "Ayakta kalmayı başaracağız. Yaptırımlara karşı önlem hazırladık." ifadelerini kullandı.

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Rusya’dan ABD’ye sert mesaj! ‘Tek taraflı bir oyun olmayacak’
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