Savunma Bakanı’ndan Alman askerlerine flaş çıkış! ‘İtibarımızı tehlikeye attılar’

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Yahudi karşıtı ifadeler kullanmakla ve cinsel tacizle suçlanan Litvanya'da görevli Alman askerlerinin tüm Alman ordusunun itibarını tehlikeye attığını belirtti.

"BU ŞEKİLDE DAVRANANLAR ORDUDA OLMAMALI"

Almanya, Litvanya'da NATO bünyesinde görev yapan Alman askerlerden 30'unun Yahudi karşıtı söylemlerle ve cinsel tacizle suçlanmasıyla sarsıldı. Almanya Savunma Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer, bugün subaylarla bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Litvanya'da Yahudi karşıtı sözler kullanmakla ve cinsel şiddetle suçlanan Alman askerlerinin tüm Alman ordusunun itibarını tehlikeye attığını ifade etti.