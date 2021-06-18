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Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:51

Savunma Bakanı’ndan askerlerine flaş çıkış! ‘İtibarımızı tehlikeye attılar’

AA
Savunma Bakanı’ndan Alman askerlerine flaş çıkış! ‘İtibarımızı tehlikeye attılar’

’da geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ordu içi ırkçılık skandallarının yankıları sürüyor. ordusu içinde görevli askerlerin ırkçılıktan cinsel tacize kadar geniş çerçevede suçlanmasının ardından konuşan Almanya Savunma Bakanı -Karrenbauer bu olayların Alman ordusunun itibarını tehlikeye attığını söyledi.

Savunma Bakanı -Karrenbauer, Yahudi karşıtı ifadeler kullanmakla ve cinsel tacizle suçlanan 'da görevli askerlerinin tüm Alman ordusunun itibarını tehlikeye attığını belirtti.

"BU ŞEKİLDE DAVRANANLAR ORDUDA OLMAMALI"

Almanya, Litvanya'da bünyesinde görev yapan Alman askerlerden 30'unun Yahudi karşıtı söylemlerle ve cinsel tacizle suçlanmasıyla sarsıldı. Almanya Savunma Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer, bugün subaylarla bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Litvanya'da Yahudi karşıtı sözler kullanmakla ve cinsel şiddetle suçlanan Alman askerlerinin tüm Alman ordusunun itibarını tehlikeye attığını ifade etti.

Kramp-Karrenbauer, "Bu şekilde davranan hiç kimse Bundeswehr'de () olmamalı" dedi.

, geçtiğimiz çarşamba günü 30 Alman askerinden oluşan söz konusu birliği Litvanya'dan geri çekmişti.

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Savunma Bakanı’ndan Alman askerlerine flaş çıkış! ‘İtibarımızı tehlikeye attılar’
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