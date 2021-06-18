Son dakika: İşte İstanbul'da aşılamanın biteceği tarih! 'Bayramı bayram gibi yaşayacağız' diyerek duyurdu...

"İKİNCİ DOZ SİNOVACLARI YAPABİLİYORUZ, BİONTECH'LE STOK SORUNUMUZ YOK"

Yeterli sayıda aşı olduğunun altını çizen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İkinci doz Sinovac aşıları yapabilir haldeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de Sinovac'ın birinci dozları da yeniden insanlarımızın kullanımına ve tercihine bırakılacak. Ama şu var, Biontech ile ilgili hiçbir aşı sorunumuz yok. Stok sorunumuzda yok. Ne kadar talep, o kadar aşı var elimizde. İmkanımız da var. İnsanların da gelmesinden, aşıya talebinden çok memnunuz. Çünkü bizim için bir bayram olarak düşünün bunu. İki senedir yaşadığımız bir süreç vardı. Bizim için hastalıkla mücadele değil, hastalanmadan insanları korumak bayram demektir" dedi.