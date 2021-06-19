ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlunun mesajları ifşa oldu! Kadınlar için kullandığı o sözler…

Caroline Biden'ın, Hunter Biden'a arkadaşlarının isimlerini verdiği mesajlarda, ikili arasında adeta bir pazarlık yaşandığı görülüyor. Kadın arkadaşları arasından seçenek sunan Caroline Biden'ın "Bunların hepsi çok kaliteli kızlar" dediği görülürken, "Elimde 26 yaşında bir Alman da var" cümleleri dikkat çekiyor. Hunter'a "Yerli mi istersin yoksa yabancı mı?" sorusunu yönelten Caroline "Ama sana kesinlikle s...... Asyalısını ayarlayamam, bunu asla yapmam" diye ekliyor.

KUZENLER ARASI PAZARLIK

Hunter, bu teklife "Sarı tenlilere hayır" diye yanıt verirken, tercihini yabancı kökenlilerden yana kullanmak istediğini söylüyor.

Kuzenine kadın isimleri önermeye devam eden Caroline'ınsa "Sana Isabella'yı da yapabilirdim ama onun çocukları var, hem de eski kocası NBA'den" dediği görülüyor.

İki kuzen arasında geçen bu skandal yazışmalar ülke medyasında büyük ses getirdi.

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