Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlunun mesajları ifşa oldu! Kadınlar için kullandığı o sözler…
Giriş Tarihi: 19.6.2021 12:30 Son Güncelleme: 19.6.2021 13:05

Başkanı ’ın oğlunun mesajları ifşa oldu! Kadınlar için kullandığı o sözler…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlunun mesajları ifşa oldu! Kadınlar için kullandığı o sözler…

Başkanı ’ın skandallarıyla ünlü küçük oğlu , bu kez mesaj ifşalarıyla gündeme geldi. Biden’ın başkanlık seçimi döneminde telefonunda reşit olmayan kızlara ilişkin müstehcen fotoğraflar bulundurmakla suçlanan Hunter Biden, bu kez kadınlara ilişkin kullandığı ırkçı ifadelerle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Başkanı 'ın küçük oğlu , skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

SKANDALLARI BİTMİYOR

Joe Biden'ın 'a karşı yürüttüğü başkanlık seçimleri döneminde bilgisayarında reşit olmayan kızlara ait müstehcen fotoğraflar bulunduğu söylenen Hunter Biden, kadınlarla olan ilişkileriyle de sık sık gündeme gelen bir isim.

Abisi 'ın 2015 yılındaki ölümünün ardından, evli olduğu halde abisinin eski eşi ile yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan ve eleştiri yağmuruna tutulan isim, bu kez ifşa olan mesajlaşmalarıyla konuşuldu.

ABD medyasında yer alan haberler göre kuzeni ile 2019 yılında yaptığı yazışmalarda Biden, kendisine "vakit geçireceği" birilerini ayarlamak isteyen kuzenine söylediği laflarla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Biden'ın kişisel bilgisayarından sızdırılan ekran görüntülerinde, kendisine çöpçatanlık yapan kuzeninin "Yerli mi istersin yoksa yabancı mı?" sorularına yanıt veren Hunter Biden'ın, kökenlileri aşağılayan cevapları görülüyor.

Caroline Biden'ın, Hunter Biden'a arkadaşlarının isimlerini verdiği mesajlarda, ikili arasında adeta bir pazarlık yaşandığı görülüyor. Kadın arkadaşları arasından seçenek sunan Caroline Biden'ın "Bunların hepsi çok kaliteli kızlar" dediği görülürken, "Elimde 26 yaşında bir Alman da var" cümleleri dikkat çekiyor. Hunter'a "Yerli mi istersin yoksa yabancı mı?" sorusunu yönelten Caroline "Ama sana kesinlikle s...... Asyalısını ayarlayamam, bunu asla yapmam" diye ekliyor.

KUZENLER ARASI PAZARLIK

Hunter, bu teklife "Sarı tenlilere hayır" diye yanıt verirken, tercihini yabancı kökenlilerden yana kullanmak istediğini söylüyor.

Kuzenine kadın isimleri önermeye devam eden Caroline'ınsa "Sana Isabella'yı da yapabilirdim ama onun çocukları var, hem de eski kocası NBA'den" dediği görülüyor.

İki kuzen arasında geçen bu skandal yazışmalar ülke medyasında büyük ses getirdi.

Joe Biden ailesindeki kardeş skandalı ifşa oldu! Ölen abisinin eşiyle…

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlunun mesajları ifşa oldu! Kadınlar için kullandığı o sözler…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA