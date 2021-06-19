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Giriş Tarihi: 19.6.2021 09:03

’den flaş kararı! Asker, uçak ve hava savunma sistemleri…

AA
ABD’den flaş Orta Doğu kararı! Asker, uçak ve hava savunma sistemleri…

’de Başkan yönetiminin iktidara gelmesiyle birlikte ilk olarak ’da bulunan askeri birlikleri geri çekeceğini açıklaması büyük yankı uyandırmış, başlayan çekilme sürecinin Eylül 2021’e kadar tamamlanacağı söylenmişti. Ülkenin yabancı topraklardaki varlığını azaltmaya başlamasıyla ilgili yeni bir iddia, ABD basınından geldi.

Savunma Bakanı 'in 2 Haziran'da Veliaht Prensi ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin 'da konuşlu yüzlerce askerini, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini çekeceğini bildirdiği ileri sürüldü.

EKİPMANLAR GERİ ÇEKİLİYOR

gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı yönetiminin 'dan sonra Orta Doğu'nun diğer ülkelerinden de önemli ölçüde askeri varlığını azaltmaya başladığı iddia edildi.

Pentagon'un , , Ürdün ve Suudi Arabistan'da konuşlu 8 hava savunma sistemi çekeceği iddia edilen haberde, Suudi Arabistan petrol tesislerine 14 Eylül 2019'da yapılan saldırılardan sonra ülkeye konuşlandırılmış olan Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sisteminin (THAAD) çekilmesinin yanı sıra bölgedeki hava kuvvetleri filolarının da sayısının azaltılacağı ileri sürüldü.

Haberde, yüzlerce askerin de bölgeden çekileceği ifade edilirken, çekilmenin 2 Haziran'da Austin ile Bin Selman arasındaki telefon görüşmesinden sonra başladığı ve şu ana kadar çekilen ekipmanın büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geldiği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise bu çekilmeyi aslında daha önce bölgede artırılan askeri varlığın eski seviyeye geri çekilmesi olarak niteledi.

Pentagon, operasyon güvenliğini ve Austin ile Bin Selman arasındaki görüşmenin gizliliğini gerekçe göstererek bu iddiaları teyit etmekten kaçındı. ABD, bölgede artan saldırıları üzerine Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti.

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ABD’den flaş Orta Doğu kararı! Asker, uçak ve hava savunma sistemleri…
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