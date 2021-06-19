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Haberler Dünya Haberleri Almanya’dan Afganistan desteği
Giriş Tarihi: 19.6.2021

’dan desteği

Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in önceki gün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Berlin hükümetinden desteği geldi. Alman Bakan "Türkiye burada önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğu için müteşekkirim. Bunun sadece Türkiye'nin görevi olmayacağı konusunda ve burada ittifakın ve müttefiklerin desteğinin gerektiği noktasında da aynı görüşü paylaşıyoruz" dedi. ABD, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamasında önemli bir rol oynaması konusunda uzlaşıldığını açıklamıştı.
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Almanya’dan Afganistan desteği
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