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Giriş Tarihi: 20.6.2021 05:44 Son Güncelleme: 20.6.2021 05:45

'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı yarım milyonu geçti

AA
Brezilya'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı yarım milyonu geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip salgının (Kovid-19) en çok etkilediği ülkelerden 'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı. Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da bilanço ağırlaşıyor.

ÖLÜ SAYISI YARIM MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 301 kişinin ölmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 500 bin 800'e yükseldi. Ülkede bir günde 82 bin 288 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 883 bin 750'ye, iyileşenlerin sayısı da 16 milyon 183 bin 849'a çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Twitter hesabından, "Mümkün olan en kısa zamanda bütün Brezilyalıları aşılamak ve 1 yıldan fazladır bizi altüst eden bu durumu değiştirmek için yorulmaksızın çalışıyorum. Sevdiklerini kaybeden tüm anne, baba, arkadaş ve yakınlara başsağlığı diliyorum " açıklamasında bulundu.

ABD'NİN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede bugüne kadar 85 milyondan fazla kişiye en az 1 doz Kovid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında ciddi bir düşüş görülmedi.

SALGININ KÖTÜ YÖNETİMİNDEN BOLSONARO SORUMLU TUTULUYOR

Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetiminden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu sorumlu tutuyor. Bolsonaro, salgın döneminde virüsü küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Brezilya Senatosu, 27 Nisan'da salgın döneminde 4 sağlık bakanının değiştiği Bolsonaro hükümetinin salgına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak üzere komisyon kurmuş ve başta eski sağlık bakanları olmak üzere birçok devlet görevlisi bu komisyona ifade vermişti.

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Brezilya'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı yarım milyonu geçti
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