Brezilya'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı yarım milyonu geçti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor.

ÖLÜ SAYISI YARIM MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 301 kişinin ölmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 500 bin 800'e yükseldi. Ülkede bir günde 82 bin 288 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 883 bin 750'ye, iyileşenlerin sayısı da 16 milyon 183 bin 849'a çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Twitter hesabından, "Mümkün olan en kısa zamanda bütün Brezilyalıları aşılamak ve 1 yıldan fazladır bizi altüst eden bu durumu değiştirmek için yorulmaksızın çalışıyorum. Sevdiklerini kaybeden tüm anne, baba, arkadaş ve yakınlara başsağlığı diliyorum " açıklamasında bulundu.