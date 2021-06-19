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Giriş Tarihi: 19.6.2021 17:25

Bunu da yaptılar! Yahudi işgalcilerden Hz. Muhammed için skandal ifadeler!

AA
Bunu da yaptılar! Yahudi işgalcilerden Hz. Muhammed için skandal ifadeler!

’in işgali altındaki ’da Peygamber 'e yönelik hadsiz saldırılar gerçekleşti. resmi haber ajansının bildirdiğine göre Yahudi yerleşimciler, duvarlara Hz. Muhammed’i hedef alan hakaret içerikli sözler yazdı.

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki 'da Ölü Deniz'e () giden yolun kenarındaki duvarlara 'e hakaret içerikli yazılar yazdığı bildirildi. resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler Ölü Deniz'e giden yolun kenarında bulunan duvarlara yazdığı İbranice sloganlarla İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaretlerde bulundu.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, söz konusu hakaret içerikli yazılar görüldü.

Fanatik Yahudiler, 15 Haziran'da işgal altındaki 'ün Şam Kapısı'nda düzenlenen provokatif "Bayrak Yürüyüşünde" de Hazreti Muhammed'e hakaret eden sloganlar yazmıştı.

FİLİSTİNLİLERE SALDIRDILAR

Öte yandan El-Halil kentine bağlı Tuvvana Belde Belediye Başkanı Muhammed Rib'i, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin beldedeki bazı evleri taşladığını ve atılan taşlardan iki kadının yaralandığını belirtti.

Rib'i, aynı şekilde bir başka Yahudi yerleşimci grubun da belde çevresinde Filistinli bir çobanı darp ettiğini ifade ederek, her iki olayda da askerlerinin çevrede bulunduğunu ancak Yahudi yerleşimcileri engellemediklerini kaydetti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Bunu da yaptılar! Yahudi işgalcilerden Hz. Muhammed için skandal ifadeler!
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