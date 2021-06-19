Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 22 can kaybı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi.

2 BİN 624 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 624 artışla 5 milyon 755 bin 496'ya yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'e düştü.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede son 24 saatte 22 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 110 bin 753'e çıktı. Hastanelerde 1703'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 531 kişinin tedavisi devam ediyor. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısındaki düşüş eğilimi sürüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 32 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 31 milyon 964 bin 313'e ulaştı, bunlardan 18 milyon 175 bin 104'üne ikinci doz aşı da uygulandı.