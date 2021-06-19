İşgalci İsrail kuvvetleri Batı Şeria’ya saldırdı

Yaşanan olaya ilişkin Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 1'i ağır 353 Filistinlinin yaralandığı, müdahale sırasında ayrıca 2 ambulansın da zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve bu yerlerde ise 450 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.