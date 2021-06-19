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Giriş Tarihi: 19.6.2021 10:57 Son Güncelleme: 19.6.2021 11:15

İşgalci kuvvetleri ’ya saldırdı

İHA
İşgalci İsrail kuvvetleri Batı Şeria’ya saldırdı

devletinin işgal ettiği ’da bulunan kentinde, halkına yönelik yeni bir şiddet olayı daha yaşandı. İsrail güçleri, yerleşimcilere tepki gösteren Filistinlilere saldırdı. Resmi makamlardan gelen açıklamaya göre saldırılarda 353 Filistinli yaralandı.

güçlerinin, 'da yer alan kentinde yasa dışı yerleşimine karşı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 353 kişi yaralandı.

353 YARALI

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde toplanan Filistinliler, kentin güneyindeki Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimini protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçlerinden Nablus’ta Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı

İsrail güçleri, Filistinli protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Yaşanan olaya ilişkin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 1'i ağır 353 Filistinlinin yaralandığı, müdahale sırasında ayrıca 2 ambulansın da zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve bu yerlerde ise 450 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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İşgalci İsrail kuvvetleri Batı Şeria’ya saldırdı
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