İtalya'da son 24 saatte 1197 kişiye Kovid-19 tanısı kondu

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi.

1197 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 249 bin 988 test yapıldı, 1197 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 252 bin 95'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 89 bin 150'ye geriledi.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 127 bin 253'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 4 bin 87 artışla 4 milyon 35 bin 692'ye çıktı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 45 milyon 22 bin 254 oldu. Aşılananların 15 milyon 286 bin 319'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.