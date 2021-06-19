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Giriş Tarihi: 19.6.2021 18:38

'de bombalı saldırı: 2 ölü

Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

'ın başkenti 'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Basir Mücahit, yaptığı açıklamada, Pagman ilçesinin Kale-i Abdul Ali bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

2 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Mücahit, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken, diğer yandan saldırılar devam ediyor.

SALDIRILARDAN TALİBAN SORUMLU TUTULUYOR

hükümeti, son 2 aydır bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Ülkede mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı. Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

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Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü
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