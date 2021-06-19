Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Basir Mücahit, yaptığı açıklamada, Pagman ilçesinin Kale-i Abdul Ali bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

2 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Mücahit, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken, diğer yandan saldırılar devam ediyor.

SALDIRILARDAN TALİBAN SORUMLU TUTULUYOR

Afganistan hükümeti, son 2 aydır bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Ülkede mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı. Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.