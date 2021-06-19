Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Zorlukların üstesinden geleceğiz

Kim'in açıklamaları, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim'in Kuzey Kore'nin nükleer yapılanmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretten kısa bir süre önce yayınlandı.

ABD Özel Temsilcisi Kim'in Japonya ve Güney Kore temsilcileri ile bir araya gelerek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.