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Giriş Tarihi: 19.6.2021 13:49

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Zorlukların üstesinden geleceğiz

AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Zorlukların üstesinden geleceğiz

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik durgunlukla boğuşan Kuzey Kore'de, lider Kim Jong-un'dan yeni açıklama geldi. Lideri olduğu İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin genel kurul toplantısında konuşan Kim, ülkesinin yeni tip koronavirüs salgınında karşılaştığı ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini ifade etti.

Kuzey Kore resmi haber ajansına (KCNA) göre, iktidardaki 'nin 4 gündür devam eden genel kurul toplantısının kapanışında konuşan Kim, Kovid-19 salgını ve yaptırımlardan olumsuz yönde etkilenen ülke ekonomisini iyileştirme sözü verdi.

Bununla birlikte Kim, "devrimin önündeki güçlüklerin" üstesinden geleceklerine yemin etti.

Kim'in açıklamaları, ABD'nin 'in Kuzey Kore'nin nükleer yapılanmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere 'ye gerçekleştirdiği ziyaretten kısa bir süre önce yayınlandı.

Temsilcisi Kim'in ve Güney Kore temsilcileri ile bir araya gelerek, 'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Zorlukların üstesinden geleceğiz
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