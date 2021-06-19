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Giriş Tarihi: 19.6.2021 14:12 Son Güncelleme: 19.6.2021 14:14

Oy sandıklarını taşıyordu… ’da helikopter düştü

İHA
Oy sandıklarını taşıyordu… İran’da helikopter düştü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sayımının devam ettiği ’da, şoke eden bir kaza yaşandı. Yerel basından aktarılan haberlere göre ülkenin şehrinde oy sandıklarını taşıyan bir helikopter düştü. Kazada 1 polis hayatını kaybederken 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

'da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayma işlemi devam ediyor.

Huzistan Valisi Kasım Süleymani Deştki, oy sandıklarını taşıyan bir helikopterin şehrinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Vali Deştki, "Düşen helikopterde seçim sandıklarını korumakla görevli 1 polis memuru hayatını kaybetti ve 11 kişi yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldılar. Ancak aralarında durumu ciddi olanlar da var" bilgisini paylaştı.

İran'da muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı , İran Yüksek Seçim Kurulu'nun oy sayımına ilişkin paylaştığı ilk verilere göre 28 milyon 600 bin oyun 17 milyon 800 binini alarak seçimin kazanını oldu.

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Oy sandıklarını taşıyordu… İran’da helikopter düştü
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