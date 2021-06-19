Oy sandıklarını taşıyordu… İran’da helikopter düştü

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayma işlemi devam ediyor.

Huzistan Valisi Kasım Süleymani Deştki, oy sandıklarını taşıyan bir helikopterin Dezful şehrinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Vali Deştki, "Düşen helikopterde seçim sandıklarını korumakla görevli 1 polis memuru hayatını kaybetti ve 11 kişi yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldılar. Ancak aralarında durumu ciddi olanlar da var" bilgisini paylaştı.

İran'da muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, İran Yüksek Seçim Kurulu'nun oy sayımına ilişkin paylaştığı ilk verilere göre 28 milyon 600 bin oyun 17 milyon 800 binini alarak seçimin kazanını oldu.

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