Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Pakistan Başbakanı İmran Han’dan ABD’ye rest!
Giriş Tarihi: 19.6.2021 10:42

Başbakanı ’dan ’ye rest!

AA
Pakistan Başbakanı İmran Han’dan ABD’ye rest!

’nin geçtiğimiz aylarda duyurduğu ’dan çekilme süreci devam ediyor. Eylül ayına kadar ülkede mevcut tüm askeri varlığını çekmesi beklenen ABD’nin, bölgede gerçekleştireceği yeni operasyonlara ilişkin olası üs kullanımına, ’dan açıklama geldi. Pakistan Başbakanı , ABD üslerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Başbakanı , 'nin askerlerinin 'dan çekilmesinin ardından yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına kesinlikle üs vermeyeceklerini söyledi. Başbakan Han, HBO'daki "Axios on HBO" programı için verdiği röportajda Pakistan'ın askeri üslerin kullanımı konusundaki duruşunu teyit etti.

"İMKANI YOK"

Pakistan topraklarından Afganistan'a yönelik herhangi bir eyleme veya askeri üsse izin vermelerinin imkanı olmadığını belirten Han, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için 'ye kesinlikle üs vermeyeceklerini kaydetti.

Başbakan olmadan önce de gerek ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan topraklarını kullanmasına ve gerekse Pakistan'da drone saldırıları gerçekleştirmesine karşı geçmiş hükümetleri eleştiren Han'ın, 2018'de iktidara gelmesinin ardından ülkesinde kayıtlı, ABD'ye ait herhangi bir drone saldırısı gerçekleşmedi.

CIA, Pakistan topraklarındaki son drone saldırısını Han'ın seçimi kazandığı 2018 Temmuz'da gerçekleştirmişti. CIA, Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da muhtemel operasyon kabiliyetini devam ettirmek için yeni yollar arıyor. CIA Direktörü , mayıs ayında üs meselesi sebebiyle Pakistan'a gelmişti. Üs konusuyla ilgili Başbakan Han ile görüşmek isteyen Burns'un bu talebi reddedilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pakistan Başbakanı İmran Han’dan ABD’ye rest!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA