Pakistan Başbakanı İmran Han’dan ABD’ye rest!

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına kesinlikle üs vermeyeceklerini söyledi. Başbakan Han, HBO'daki "Axios on HBO" programı için verdiği röportajda Pakistan'ın askeri üslerin kullanımı konusundaki duruşunu teyit etti.

"İMKANI YOK"

Pakistan topraklarından Afganistan'a yönelik herhangi bir eyleme veya askeri üsse izin vermelerinin imkanı olmadığını belirten Han, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için CIA'ye kesinlikle üs vermeyeceklerini kaydetti.