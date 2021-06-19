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Giriş Tarihi: 19.6.2021 19:19

'da deposunda korkutan yangın! Peş peşe patlamalara neden oldu

Rusya'da havai fişek deposunda korkutan yangın! Peş peşe patlamalara neden oldu

'nın başkenti 'da bir deposunda yangın çıktı. Yangın 150 metrekarelik alanda patlamalara neden oldu. Patlamalar sonucu yangın yan binaya da sıçrarken, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı aktarıldı.

'nın başkenti 'da bir deposunda yangın çıktı. Rus medyasının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, TSİ 17.36'da başlayan yangın 150 metrekarelik depoda patlamalara neden oldu.

BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Patlamalar nedeniyle yangının yan binaya da sıçradığı öğrenilirken, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı aktarıldı.

OLAYDA CAN KAYBI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada, patlamalar nedeniyle yangın söndürme çalışmalarında zorluk yaşansa da ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bakanlık yangının seviyesini 5 üzerinden 2 olarak açıklarken, olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

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Rusya'da havai fişek deposunda korkutan yangın! Peş peşe patlamalara neden oldu
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