Rusya'da havai fişek deposunda korkutan yangın! Peş peşe patlamalara neden oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir havai fişek deposunda yangın çıktı. Rus medyasının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, TSİ 17.36'da başlayan yangın 150 metrekarelik depoda patlamalara neden oldu.

BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Patlamalar nedeniyle yangının yan binaya da sıçradığı öğrenilirken, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı aktarıldı.