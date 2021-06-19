Rusya’da uçak kazası! Sert iniş ölüme neden oldu

Rusya'nın Kemerov Bölgesi'ndeki Kuzbass kentine bağlı Juravleva yerleşimi yakınlarında L-410 tipi uçağın sert iniş yapması sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Bölge Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenler arasında iki pilotun bulunduğu, ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Bölge Ulaştırma Savcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, uçakta 15 paraşütçünün bulunduğu, ikisi pilot dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçağın motorlarından birinin arıza yaptığı ve iniş sırasında ağaçlara çarptığı belirtildi.