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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu! Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü! Akış yenilemedi hatası...
Giriş Tarihi: 19.6.2021 13:30 Son Güncelleme: 19.6.2021 13:36

SON DAKİKA | , ve 'ta erişim sorunu! Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü! Akış yenilemedi hatası...

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA | WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu! Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü! Akış yenilemedi hatası...

Edinilen son dakika bilgisine göre, sosyal medya uygulamaları , ve 'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların bir kısmı Facebook, Instagram, WhatsApp'a erişim sağlayamıyor ve akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya kalıyor. Öğle saatlerine doğru gerçekleşen sorun, eş zamanlı olarak üç platformda yaşandı. Bu nedenle, Instagram ve Whatsapp çöktü mü sorusuyla araştırmalar yoğunluk kazandı. Platformlardan, yaşanan soruna dair bir açıklama henüz gelmedi.

Son dakika haberleri... Sosyal medya uygulamaları , ve çöktü. Saat 12.00 gibi yaşanan problem, Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının büyük bir kısmını etkiledi. Uygulamalara erişim sağlayabilen kullanıcılar ise yavaşlık nedeni ile uygulamaları tam olarak kullanamıyor.

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ!

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde yaşanan bu erişim problemi, Türkiye'de de yaşandı. Ülkemizdeki milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, uygulamalara erişim sorunu yaşadı. Bu nedenle, WhatsApp ve Instagram çöktü mü konusuyla ilgili araştırmalar bir hayli artış gösterdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan erişim problemi nedeniyle henüz bir açıklama gelmedi.

WHATSAPP VE INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

WhatsApp, Instagram ve Facebook'taki problem kısmen de olsa çözüldü.

Kullanıcıların büyük bir kısmı erişim sağlarken halen sorun yaşayan kullanıcılar da bulunuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda tamamen çözülmesi bekleniyor.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.

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Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.

Sorun Instagram kaynaklıysa beklemekten başka çareniz yok. Çünkü herhangi bir ayar değişikliği yaparak üstesinden geleceğiniz bir sorun söz konusu değil.

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SON DAKİKA | WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu! Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü! Akış yenilemedi hatası...
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