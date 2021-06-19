SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Sosyal medya uygulamaları Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü. Saat 12.00 gibi yaşanan problem, Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının büyük bir kısmını etkiledi. Uygulamalara erişim sağlayabilen kullanıcılar ise yavaşlık nedeni ile uygulamaları tam olarak kullanamıyor.

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ!

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde yaşanan bu erişim problemi, Türkiye'de de yaşandı. Ülkemizdeki milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, uygulamalara erişim sorunu yaşadı. Bu nedenle, WhatsApp ve Instagram çöktü mü konusuyla ilgili araştırmalar bir hayli artış gösterdi.