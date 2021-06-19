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Giriş Tarihi: 19.6.2021 09:50 Son Güncelleme: 19.6.2021 09:51

Son dakika haberi: 'ın yeni oldu...

Son dakika haberi: İbrahim Reisi İran'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu...

Gelen son dakika haberine göre; 'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı ülkenin 8. oldu...

Son dakika haberi... Ülkede dün yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi tarafından açıklanması beklenirken resmi olmayan sonuçlara göre Reisi, seçimleri garantiledi.

İbrahim Reisi

Mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.

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Son dakika haberi: İbrahim Reisi İran'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu...
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