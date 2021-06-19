‘Türkiye, Suriye’de tarih yazıyor’

Bilim Eğim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM), Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu projesi çerçevesinde "Medya Mensupları ile Güvenli Bölge Ziyareti" gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı
ile terör örgütleri DEAŞ/PKK/ YPG'den temizlenen Cerablus
, El Bab
ve Azez'de yaşayan milyonlarca sivil için başta eğitim, kültür ve meslek edindirme kursları olmak üzere yapılan alt ve üstyapı çalışmaları anlatıldı. El Bab Akil Tepesi'nde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Türkiye
, Suriye
'nin kuzeyinde tarih yazıyor" dedi. Vali Gül, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından büyük bir alt ve üstyapı çalışmaları başladı. El Bab 5 yıl için baştan yaratıldı. 500 bine yakın insan geri döndü. Türkiye'nin insani açıdan verdiği sınav takdir gördü. 3 bin 2 bombalı eylem engellendi. Gaziantep'in, Ankara'nın, İstanbul'un güvenliği El Bab'dan, Cerablus'tan başlatıldı. Bab'da, Bülbülzade Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Anadolu Kültür Merkezi açtı. Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, "Bölgede çok büyük bir ihtiyaç var. Kültür merkezleri açmaya devam edeceğiz" dedi.