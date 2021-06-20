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Giriş Tarihi: 20.6.2021 16:15

Devletleri Ekonomik Topluluğu yerel Kovid-19 aşısı üretme çağrısı yaptı

AA
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu yerel Kovid-19 aşısı üretme çağrısı yaptı

Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Batı ülkelerini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerel aşı üretme çağrısı yaptı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 59'uncu ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Kovid-19 meselesinin liderleri için büyük bir baş ağrısı olduğunu belirtti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ülkelerine tedarik edilen AstraZeneca aşılarının virüsle mücadele kapsamında yardımcı olduğunun altını çizen Akuffo-Addo ancak alınan miktarların ne yazık ki ECOWAS ülkeleri için yetersiz olduğunu kaydetti.

Akuffo-Addo, ECOWAS'ın yerel Kovid-19 aşısı üretmesi gerektiği çağrısı yaparak "Bu nedenle bölgemizde aşı alımı ve üretimi konusunda çalışmaya devam etmeliyiz. Yerli aşı üretmeye çalışan Gana, Nijerya ve Senegal'i teşvik etmeliyiz." dedi.

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu yerel Kovid-19 aşısı üretme çağrısı yaptı
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