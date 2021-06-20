Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Biden’ın köpeği ‘Champ’ öldü
Giriş Tarihi: 20.6.2021

Biden’ın köpeği ‘Champ’ öldü

Biden’ın köpeği ‘Champ’ öldü
ABD Başkanı ve eşi 'ın 13 yaşındaki Alman kurdu köpeği Champ hayatını kaybetti. Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostumuz Champ'ı kaybettik, onu özleyeceğim" dedi. Yas tutan Biden ailesi, 'dan da 13 yıllık dostlarına ortak veda mesajı yayımladı. Biden ve eşinin yayımladığı mesajda, "Sevgili köpeğimiz Champ, evinde huzur içinde hayatını kaybetti, bugün kederliyiz. En mutlu anlarımızda, en acı günlerimizde, dile getirmediğimiz duygulara bile duyarlı şekilde yanımızdaydı. Tatlı, iyi çocuğumuzu seviyoruz ve onu her zaman özleyeceğiz" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Biden’ın köpeği ‘Champ’ öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA