Biden’ın köpeği ‘Champ’ öldü

ABD Başkanı Joe Biden
ve eşi Jill Biden
'ın 13 yaşındaki Alman kurdu köpeği Champ hayatını kaybetti. Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostumuz Champ'ı kaybettik, onu özleyeceğim" dedi. Yas tutan Biden ailesi, Beyaz Saray
'dan da 13 yıllık dostlarına ortak veda mesajı yayımladı. Biden ve eşinin yayımladığı mesajda, "Sevgili köpeğimiz Champ, evinde huzur içinde hayatını kaybetti, bugün kederliyiz. En mutlu anlarımızda, en acı günlerimizde, dile getirmediğimiz duygulara bile duyarlı şekilde yanımızdaydı. Tatlı, iyi çocuğumuzu seviyoruz ve onu her zaman özleyeceğiz" denildi.