Denize düşen yavru karacaya köpek şefkati

ABD
'de Ralp Dorn
, köpeği Harley'i kaybedince aramaya çıktı. Harley'in evinin arkasında bulunan gölde boğulmak üzere olan bir karacayı kurtarmaya çalıştığını gören 62 yaşındaki adam bu yürek ısıtan anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Harley'in karacanın kıyıya yüzmesini sağladığı o görüntüler sosyal medyada yüz binden fazla beğeni aldı. Golden doodle
cinsi köpek, karacayı kıyıya çıkarınca yanından bir müddet ayrılmadı ve ona göz kulak oldu. Dorn bir süre sonra annesinin gelerek yavru karacayı ormana götürdüğünü söyledi.