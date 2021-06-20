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Giriş Tarihi: 20.6.2021 10:32 Son Güncelleme: 20.6.2021 10:35

Diplomaside yeni marka: Diplomasi Forumu

BETÜL USTA BETÜL USTA
Diplomaside yeni marka: Antalya Diplomasi Forumu

Diplomasi Forumu'nda (ADF) dünyanın dış politikası şekilleniyor. Pandemiye rağmen Dünyadaki 5 dışişleri bakanından birinin katılım gösterdiği forum kapsamında Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Diplomasinin kalbinin attığı forumda pandemi tedbirleri ve güvenlik önlemleri had safhada tutuldu. 2000 katılımcı ve organizasyon kapsamındaki görevli personele günlük 8 bin Kovid testi yapıldı. Katılımcıların tüm ihtiyaçlarının tek tek düşünüldüğü organizasyonda kullanılan teknolojiler de göz doldurdu. Diplomasi tünelinde 'ndan son Cenevre görüşmelerine kadar Türk diplomasi tarihi anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı 'nun 50'den fazla ikili görüşme yaptığı ADF ile bir yıla yayılabilecek diplomasi trafiğinin 3 gün içinde gerçekleştiği değerlendiriliyor. "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen ADF'ye 12 devlet ve hükümet başkanı, 47 dışişleri bakanı katılım gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşmeleri arasında, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean Claude Gakosso'ya, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun yanı sıra Moldova, Afgan ve Malezyalı muhatapları yer aldı.

Forum kapsamında Türkiye-Libya-Malta ve Türkiye-Afganistan-İran zirveleri de gerçekleştirildi. Forumda iki gençlik forumu, iki akşam yemeği, bir resepsiyon, üç kültürel etkinlik yapıldı.

GELECEĞİN DİPLOMATLARI İÇİN EŞSİZ FIRSAT

Geleceğin Türk diplomatlarına eşsiz bir fırsat sunan Dışişleri Bakanlığı, 50'den fazla üniversiteden 256 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini forumda 4 gün misafir etti.

Organizasyona 'dan 30 mihmandar öğrenci de katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ünlü basketbolcu Ergin Ataman ile birlikte gençlerle bir araya geldi.

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Diplomaside yeni marka: Antalya Diplomasi Forumu
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