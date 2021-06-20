Havada ve karada iki feci kaza: 36 ölü

Rusya
'nın Sibirya
bölgesindeki Kemerovo'da düşen uçakta 2'si pilot 9 kişi hayatını kaybetti. Paraşüt sporcuları için eğitim uçuşu yapan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi. Mürettebatın havaalanına geri döndürdüğü uçak, sert iniş sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı. Peru'nun güneyindeki Nasca- Puquio karayolunda maden işçilerini taşıyan bir otobüs, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 27 işçi hayatını kaybetti.