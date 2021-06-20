İran’da Reisi kazandı

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçti. Ülkede 59 milyonluk seçmenin yarısından fazlasının ekonomik zorluklar ve halkın bir kesiminin desteğini alan bazı isimlere adaylık izni verilmemesi üzerine yükselen boykot çağrıları nedeniyle oy kullanmadığı seçimi, ABD'nin yaptırımlar getirdiği muhafazakâr yargıç İbrahim Reisi
kazandı. Devrim Muhafızları Ordusu
tarafından da desteklendiği öne sürülen muhafazakâr aday Reisi 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.
İDAM KOMİTESİ
İbrahim Reisi, İran devrim lideri Humeyni'nin talimatıyla 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren komitede yer aldı. Rejim muhalifleri tarafından "ölüm komitesi" olarak adlandırılan 4 kişilik heyette yer alan Reisi, muhaliflerce "katliam ayetullahı" olarak adlandırılıyor. O dönem yaklaşık 3 bin kişinin idam edildiği öne sürülüyor.