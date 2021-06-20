İşgalci güçlerden sert müdahale 353 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Nablus
kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimine karşı protesto düzenleyen Filistinlilere sert müdahalede bulundu. Filistinliler, kentin güneyindeki Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimini protesto etmek için gösteri düzenledi. İsrail güçleri, Filistinli protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Filistin Kızılayı
, İsrail'in müdahalesi sonucu 1'i ağır 353 Filistinlinin yaralandığını, müdahale sırasında 2 ambulansın da zarar gördüğünü kaydetti. Öte yandan, kızı İsrail askerlerince öldürülen acılı baba Halid Affane
, 29 yaşındaki Mey Affane
'nin öldürüldüğü güne ilişkin açıklamada bulundu. Bıçaklı saldırı düzenlemeye çalıştığı için öldürüldüğü iddia edilen genç akademisyenin babası, "Kızım çok hastaydı, kimseye saldırmaya gücü yetmezdi" dedi.