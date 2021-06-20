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Haberler Dünya Haberleri İsrail polisi, Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere yine saldırdı
Giriş Tarihi: 21.6.2021 03:20

polisi, 'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere yine saldırdı

AA
İsrail polisi, Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere yine saldırdı

polisi, işgal altında tutulan Doğu 'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki bölge sakinleri ile kendilerini desteklemeye gelen Filistinlilere yine saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, polisi, mahalle sakinlerinin Şeyh Cerrah'taki meydanlara girişini cop kullanarak engellerken gazeteciler ile evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için bulunanları da güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.

İsrail polisi ayrıca Şeyh Cerrah Mahallesinde kapısını kırdığı bir eve baskın düzenledi ve hane sakinlerine de saldırdı. İsrailli gayrimeşru yerleşimciler, cumartesi günü işgal altındaki Doğu 'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine ve dayanışma halindeki Filistinlilere biber gazıyla müdahale etmişti. Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana ve çevresi ile işgal altındaki 'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

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İsrail polisi, Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere yine saldırdı
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