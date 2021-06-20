İtalya’da son 24 saatte 881 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 270'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 304 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 87 bin 710 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 5 kişi azalarak 389'a geriledi. İtalya'da bugüne kadar 45 milyon 767 bin 366 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 15 milyon 655 bin 715 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.