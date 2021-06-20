'Kara mantar' kabusu bir ülkeye daha sıçradı! İşte kara mantara karşı en savunmasız grup

KABUS BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Hindistan'da on binlerce kişide görülen ve adeta yeni bir salgın gibi yayılan 'kara mantar' kabusu bir ülkeye daha sıçradı. Arjantin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan taburcu olan bir kişinin Kara Mantar olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını doğruladı. Kara Mantar vakasının, Arjantin'de ilk vaka olduğu belirtildi.

Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Kovid-19 olan bir hastanın daha sonra Kara mantar olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti. Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Kovid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayısta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Kovid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.