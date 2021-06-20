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Giriş Tarihi: 20.6.2021 21:22

'da 2 köy sele mahkum oldu! Tarım arazileri zarar gördü

Kütahya'da 2 köy sele mahkum oldu! Tarım arazileri zarar gördü

'nın ilçesinde etkili olan nedeniyle su baskınları yaşandı, iki köyde dere taştı, meydana geldi.

İl genelinde öğleden sonra bastıran nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı yerleri su bastı. ilçesinde yağışın ardından yaşanan nedeniyle Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, kısmen trafiğe kapandı. Hasanlar ve Güldüren köylerinde sel ve derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı, araçlar sürüklendi. Bölgedeki Hasanlar Barajı'ndan tedbir amacıyla bir miktar su boşaltıldı.

EKİLİ ALANLARDA HASAR OLUŞTU

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Hasanlar köyünde yürütülen çalışmaları inceledi. Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamasında, 2 saat süren yağışın bölgeyi olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle Hasanlar ve Güldüren köylerimiz yoğun yağış aldı. Bütün iş makinelerimiz, jandarma personelimiz Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda hareket ediyor. Şu an için can kaybı yok, çok şükür bu durum bizim için sevindirici. Mal kaybı ve tarlalardan su altında olanlar var." dedi. İlçede su altında kalan ekili alanlarda hasar oluştu.

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Kütahya'da 2 köy sele mahkum oldu! Tarım arazileri zarar gördü
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