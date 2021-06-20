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Giriş Tarihi: 20.6.2021 21:47

Türkiye ile arasındaki ikili konular yarın görüşülecek

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular yarın görüşülecek

Dışişleri Bakanlığı'nca, Türkiye ile arasındaki ikili konular ve (AB) istişarelerinin yarın her iki ülke bakan yardımcıları arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nca, Türkiye ile arasındaki ikili konular ve (AB) istişarelerinin yarın her iki ülke bakan yardımcıları arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile İspanya arasındaki İkili Konular ve AB İstişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan González-Barba eşbaşkanlığında 21 Haziran 2021 tarihinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. İstişareler sırasında, Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarının ve ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular yarın görüşülecek
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