ABD’nin Afganistan çekilmesi panik yarattı! Çin’den flaş çağrı

Çin'in Kabil Büyükelçiliği, ABD öncülüğündeki NATO kuvvetlerinin Afganistan'tan çekilmesiyle şiddet olaylarının artması endişesiyle vatandaşlarına, ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

"ÜLKEYİ TERK EDİN"

South China Morning Post'un haberine göre, Büyükelçiliğin yayımladığı uyarı mesajında, Çinli vatandaş ve kuruluşların, terör ve şiddet eylemlerinin artması olasılığına karşı tedbirli olmaları istendi. Açıklamada, "Bu yıl Afganistan'da sürekli çatışmalar yaşanmakta, terör eylemleri sık görülmektedir. Ülkedeki güvenlik koşulları giderek kötüleşmekte ve karmaşık hale gelmektedir. Vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı ve acilen uluslararası ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.