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Giriş Tarihi: 21.6.2021 11:33 Son Güncelleme: 21.6.2021 11:50

indirimleri kaç gün sürecek? 21 Haziran Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler?

Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? 21 Haziran Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler? Amazon Prime üyeliği

indirimleri başladı. 21 Haziran itibarıyla uygulanmaya başlanan indirimler ile müşterilerin ürünleri daha uygun fiyata alabilecekleri paylaşıldı. Bu indirim sürecinin gündem olmasıyla birlikte Amazon Prime Day nedir, Amazon Prime Day'de indirimli ürünler neler soruları da araştırma konusu oldu. İşte, bugün başlayan Amazon Prime Day indirim günleri hakkında detaylar ve indirim tarihleri...

indirimleri bugünün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. 2 gün sürecek indirimlerin hangi ürünleri kapsayacağı da belli oldu. İndirim günleri süresince Amazon Prime Day indirimlerinden yalnızca Amazon Prime üyeleri fayadalanabilecek. Peki, şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Amazon Prime Day indirimleri ne zaman bitecek ve hangi ürünler var? İşte, filmlerden teknolojki ürünlerine kadar prime indirimlerine dahil olan ürünler ve adımları...

Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? 21 Haziran Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler? Amazon Prime üyeliği

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, iki günlük alışveriş şenliği boyunca Prime üyeleri, Amazon Prime Video ile popüler dizi ve filmleri izlemeye devam ederken, aralarında TV, hoparlör soundbar, kulaklık, projektör ve Prime Video deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyacak binlerce ürünün bulunduğu geniş bir seçkide prime indirimlerinden faydalanabilecek.

Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? 21 Haziran Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler? Amazon Prime üyeliği

Amazon müşterileri bu yıl ayrıca Prime Day kutlamaları kapsamında yayınlanan üç bölümlük Prime Day Show ile dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R. ve Kid Cudi konserlerine erişim sağlayabiliyor. 17 Haziran'da Prime Video'da Türkçe altyazı seçeneğiyle yayına giren üç bölümlük serisinin tamamına, Prime üyesi olma şartı olmaksızın tüm Amazon müşterileri 30 gün boyunca ulaşabiliyor.

Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? 21 Haziran Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler? Amazon Prime üyeliği

Prime Video, Prime üyelerine aralarında "Underground Railroad", "Tom Clancy's Without Remorse", "Solos", "Panic", "Incinvible", "Them", "Steven Gerrard's Make us Dream", "Coming 2 America" ve "P!NK: All I Know So Far" gibi popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisi sunuyor. Prime üyeleri en sevdikleri dizi ve filmlere Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla erişim sağlayabiliyor.

Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? 21 Haziran Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler? Amazon Prime üyeliği

Prime üyeleri Prime Video'nun yanı sıra, bedava ve hızlı kargo ayrıcalıkları, üyelere özel indirimler, Prime Gaming aracılığıyla ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar ve her ay bir Twitch yayıncısının kanalına abonelik gibi ayrıcalıklardan da faydalanabiliyor.

Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? 21 Haziran Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler? Amazon Prime üyeliği

Prime üyesi olmayanlar, ayda sadece 7,90 lira karşılığında üyeliğini başlatabiliyor ve 30 günlük deneme süresinden faydalanabiliyor.

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Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? 21 Haziran Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler? Amazon Prime üyeliği
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