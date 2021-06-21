Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? 21 Haziran Amazon Prime Day'da indirimli ürünler neler? Amazon Prime üyeliği

Amazon Prime Day indirimleri başladı. 21 Haziran itibarıyla uygulanmaya başlanan indirimler ile müşterilerin ürünleri daha uygun fiyata alabilecekleri paylaşıldı. Bu indirim sürecinin gündem olmasıyla birlikte Amazon Prime Day nedir, Amazon Prime Day'de indirimli ürünler neler soruları da araştırma konusu oldu. İşte, bugün başlayan Amazon Prime Day indirim günleri hakkında detaylar ve indirim tarihleri...

Amazon Prime Day indirimleri bugünün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. 2 gün sürecek indirimlerin hangi ürünleri kapsayacağı da belli oldu. İndirim günleri süresince Amazon Prime Day indirimlerinden yalnızca Amazon Prime üyeleri fayadalanabilecek. Peki, şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Amazon Prime Day indirimleri ne zaman bitecek ve hangi ürünler var? İşte, filmlerden teknolojki ürünlerine kadar prime indirimlerine dahil olan ürünler ve Amazon Prime üyeliği adımları...