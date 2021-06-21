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Giriş Tarihi: 21.6.2021 16:30

’nden koronavirüs aşısı hedefi: Yetişkinlerin yüzde 70’i…

AA
Avrupa Birliği’nden koronavirüs aşısı hedefi: Yetişkinlerin yüzde 70’i…

(AB) Sözcüsü Stefan De Keersmaecker, birliğin koronavirüs salgınıyla mücadeledeki aşılama hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimdiye dek yüzde 55’lik ikinci doz aşı oranının gerçekleştiği AB’de, yüzde 70’lik orana temmuz ayı içinde ulaşılması bekleniyor.

AB sözcülerinden Keersmaecker, gelecek ay AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine erişilebileceğini bildirdi.

(AB) sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, halihazırda yetişkin nüfusun yüzde 55'inin ilk dozu, yüzde 32'sinin ise ikinci dozu aldığını aktardı.

357 MİLYONDAN FAZLA YENİ AŞI GETİRİLDİ

Mevcut aşılar ve gelecek teslimatlar göz önüne alındığında temmuz itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşılabileceğini söyleyen Keersmaecker, AB'ye 357 milyon 700 bin dozluk yeni teslimat yapıldığını ifade etti.

Keersmaecker, bunlardan 310 milyon 700 bininin ülkeye ulaştığını ve kayıt altına alındığını duyurdu.

Geçen haftanın verilerine göre, haftada 25 milyondan fazla aşılama yapıldığını dile getiren Keersmaecker, üye ülkeler arasındaki farkların kapatılması için çalışıldığını kaydetti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, , ve Johnson & Johnson firmalarınca üretilen aşıları kapsıyor.

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Avrupa Birliği’nden koronavirüs aşısı hedefi: Yetişkinlerin yüzde 70’i…
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