Avrupa Birliği’nden koronavirüs aşısı hedefi: Yetişkinlerin yüzde 70’i…

AB sözcülerinden Keersmaecker, gelecek ay AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine erişilebileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, halihazırda yetişkin nüfusun yüzde 55'inin ilk dozu, yüzde 32'sinin ise ikinci dozu aldığını aktardı.

357 MİLYONDAN FAZLA YENİ AŞI GETİRİLDİ

Mevcut aşılar ve gelecek teslimatlar göz önüne alındığında temmuz itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşılabileceğini söyleyen Keersmaecker, AB'ye 357 milyon 700 bin dozluk yeni teslimat yapıldığını ifade etti.

Keersmaecker, bunlardan 310 milyon 700 bininin ülkeye ulaştığını ve kayıt altına alındığını duyurdu.