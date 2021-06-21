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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Ermenistan sandık başına gitti

Ermenistan sandık başına gitti
Ermenistan'da erken parlamento seçimi için halk dün oy verdi. Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarması sonrasında, 'ın başbakanlık görevinden istifa ettirilmesi üzerine yapılan parlamento seçiminde 26 siyasi hareket yarıştı. Anketler, yarışın Başbakan Paşinyan ile eski Cumhurbaşkanı 'ın arasında geçeceğini gösteriyordu. Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Paşinyan, bu seçime "" ile katılıyor. Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Koçaryan ise "" ile yarışıyor. İlk defa rekor seviyede 22 parti ve 4 ittifakın katıldığı seçimde, 2 milyon 581 bin 93 seçmen oy kullandı.
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Ermenistan sandık başına gitti
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