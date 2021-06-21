Ermenistan sandık başına gitti

Ermenistan'da erken parlamento seçimi için halk dün oy verdi. Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarması sonrasında, Nikol Paşinyan
'ın başbakanlık görevinden istifa ettirilmesi üzerine yapılan parlamento seçiminde 26 siyasi hareket yarıştı. Anketler, yarışın Başbakan Paşinyan ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan
'ın arasında geçeceğini gösteriyordu. Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Paşinyan, bu seçime "Sivil Sözleşme Partisi
" ile katılıyor. Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Koçaryan ise "Ermenistan İttifakı
" ile yarışıyor. İlk defa rekor seviyede 22 parti ve 4 ittifakın katıldığı seçimde,
2 milyon 581 bin 93 seçmen oy kullandı.