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Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:13

Esed rejimi yine sivillere saldırdı! ’de 7 kişi hayatını kaybetti

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Esed rejimi yine sivillere saldırdı! İdlib’de 7 kişi hayatını kaybetti

'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Cebel Zaviye bölgesinde bulunan Bara ve İhsim köylerine saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.

Son dönemde 'de saldırılarını artıran Rusya destekli gruplar, sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. 5 Mart 2020'de 'da imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam eden Suriye ordusu Idlib'in güneyi için büyük bir operasyona hazırlanıyor.

SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Esed rejim güçleri, sabahın erken saatlerinde 'in güneyindeki İhsim, Meşşun, Mastuma, Sfohin, Filyfil, Kensafra ve Belyun köylerine topçu saldırısı düzenledi. İdlib Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan köylere düzenlenen saldırı milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'de büyük korku yarattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İdlib'in güneyinde yer alan Bara'da 2, İhsim'de 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yaralanan 14 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırı düzenlenen yerlerde çok sayıda de bulunuyor.

MİLYONLARCA SİVİL YAŞIYOR

İdlib'de son olarak ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes, büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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Esed rejimi yine sivillere saldırdı! İdlib’de 7 kişi hayatını kaybetti
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