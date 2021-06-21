Esed rejimi yine sivillere saldırdı! İdlib’de 7 kişi hayatını kaybetti

SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDİYOR
Esed rejim güçleri, sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyindeki İhsim, Meşşun, Mastuma, Sfohin, Filyfil, Kensafra ve Belyun köylerine topçu saldırısı düzenledi. İdlib Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan köylere düzenlenen saldırı milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'de büyük korku yarattı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İdlib'in güneyinde yer alan Bara'da 2, İhsim'de 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Yaralanan 14 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırı düzenlenen yerlerde çok sayıda Türk üssü de bulunuyor.
MİLYONLARCA SİVİL YAŞIYOR
İdlib'de son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes, büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.