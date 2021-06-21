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Giriş Tarihi: 21.6.2021

’da camilere tehdit suç sayılmadı

Hollanda’da camilere tehdit suç sayılmadı
'da verilen bir mahkeme kararı 'da artan İslam karşıtlığına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğuna dair yapılan eleştirileri destekledi. Nisan ayı başında Hollanda'nın , Deventer, ve Enschede kentlerindeki farklı camilere, "Toplumumuzda sızlananlara Paskalya hediyesi" yazılı mektuplar gönderilmişti. 10 cami yönetimi suç duyurusunda bulundu. Ancak İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki habere göre Hz. Muhammed karikatürlerinin bulunduğu ve parçalanmış Kuran yapraklarıyla birlikte gönderilen mektuplar, savcılık tarafından suç unsuru sayılmadı.
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Hollanda’da camilere tehdit suç sayılmadı
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