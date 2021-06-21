İngiliz araştırmacılardan yeni uyarı! Koronavirüsün beyinde bıraktığı hasar…

Koronavirüs salgınının dünya genelindeki etkileri devam ediyor. Ortaya çıktığı günden bu yana 3 milyon 883 bin 238 kişinin ölümüne neden olan, yaklaşık 180 milyon kişiye bulaşan koronavirüs, küresel ölçekte başlatılan aşı uygulamalarına karşın dünyayı tehdit ediyor.

Salgının tamamen yok olması henüz olası görülmezken, virüsün ölüm dışında yarattığı uzun vadeli etki ve tehlikeler de, araştırmalara konu olmaya devam ediyor.

HAFIZA FONKSİYONLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ KAYIP

Son olarak Forbes'ta yayınlanan yeni bir araştırma sonucu, koronanın insan beyni üzerinde bıraktığı hasarlara ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.