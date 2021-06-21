İngiliz araştırmacılardan yeni uyarı! Koronavirüsün beyinde bıraktığı hasar…

Koronavirüs salgınının dünya genelindeki etkileri devam ediyor. Ortaya çıktığı günden bu yana 3 milyon 883 bin 238 kişinin ölümüne neden olan, yaklaşık 180 milyon kişiye bulaşan koronavirüs, küresel ölçekte başlatılan aşı uygulamalarına karşın dünyayı tehdit ediyor.
Salgının tamamen yok olması henüz olası görülmezken, virüsün ölüm dışında yarattığı uzun vadeli etki ve tehlikeler de, araştırmalara konu olmaya devam ediyor.
HAFIZA FONKSİYONLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ KAYIP
Son olarak Forbes'ta yayınlanan yeni bir araştırma sonucu, koronanın insan beyni üzerinde bıraktığı hasarlara ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
İngiliz araştırmacıların kamuoyuyla paylaştığı yeni araştırma, virüsün uzun vadede beynin hafıza fonksiyonlarına dair geri alınamaz biçimde zarar verebileceğini ortaya koydu. Imperial College London ve Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırma, koronavirüs geçiren hastaların MR sonuçlarındaki değişliği ortaya koydu.
"GRİ MADDE" YOK OLDU
2014 yılından bu yana gönüllülerin medikal geçmişlerine dair verilerin toplandığı UK Biobank isimli veri tabanında, kayıtlı gönüllülerin koronavirüs geçmişleri inceleme altına alındı.
BUNAMA VE ALZHEIMER TEHLİKESİ
Bu gönüllüler arasında, araştırmalarda yer alan 782 katılımcıdan 394'ünün koronavirüs geçirmesinin ardından incelenen kayıtlarda sıra dışı bulgular elde edildi. Hastalığı geçirmeyen 388 ile beyin MR'larının kıyas edilmesi sonucu ortaya çıkan verilerde beyinde "gri madde" olarak adlandırılan kimyasalın azaldığı görüldü. Uzmanlar, bilişsel sürecin işlemesinde oldukça önemli olan, koku ve tat gibi duyuların işlenmesinde rol alan gri madde kaybının endişe verici olduğunu vurguladı.
Merkezi sinir sisteminin önemli bir parçası olan gri maddenin, hafıza ve duygu kontrolünde oynadığı önemli role dikkat çeken araştırmacılar, bu eksikliğin uzun vadede bunama( demans) ve Alzheimer gibi hastalıkları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.