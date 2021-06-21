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Giriş Tarihi: 21.6.2021 14:37

Parlamentosu’nda flaş gelişme! Hükümet düştü

İsveç Parlamentosu’nda flaş gelişme! Hükümet düştü

’te yapılan güven oylaması sonucunda iktidardaki hükümet, geçer not alamadı. Başbakan Stefan Löfven önderliğindeki hükümet, parlamentodan güvenoyu alamadı.

'te Başbakan Stefan Löfven hükümeti, parlamentodan güvenoyu alamadı.

Parlamentoda, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar partisinin sunduğu güvenoyu önergesi görüşüldü. Oylamada 109 milletvekili hükümete destek verirken, 181 milletvekili hükümete karşı oy kullandı. Böylece Löfven hükümeti, parlamentodan güvenoyu alamadı.

BİR HAFTA SÜRE VERİLDİ

Başbakan Löfven, oylama sonrası basına yaptığı açıklamada, "Konuşacağız, farklı yollar deneyeceğiz ve ülkenin bir an önce hükümete kavuşmasını tekrar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Löfven bir haftalık süre içinde istifa edip parlamentoyu ya erken seçime götürecek ya da meclis başkanı ile bir araya gelerek yeniden hükümet kurma girişimlerinde bulunacak. Eğer Löfven başarısız olursa hükümet kurma görevi, ılımlı Liberal Muhafazakar Partiye verilecek.

Güven oylaması, yeni inşa edilen evlerin kiralarının ev sahipleri tarafından istediği oranda yükseltilebilmesinin önünü açan tartışmalı yasa tasarısı sonrasında, parlamentonun gündemine gelmişti.

Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Parti tarafından 2019 yılında kurulan azınlık hükümetinin tasarıyı gündeme alması üzerine, hükümetten desteğini çektiğini açıklamıştı. Bu sonuçla 1958 yılından bu yana ilk defa İsveç'te gensoru önergesi ile hükümet düştü.

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İsveç Parlamentosu’nda flaş gelişme! Hükümet düştü
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