'Kara mantar hastalığı' kabusu bir ülkeye daha sıçradı! İşte kara mantara karşı en savunmasız grup

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bitmeden 'kara mantar' salgını patlak verdi.
HASTALARIN YÜZDE 60'I GÖZLERİNDEN BİRİNİ KAYBEDİYOR
Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi. Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini belirtiyor.
KABUS BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI
Hindistan'da on binlerce kişide görülen ve adeta yeni bir salgın gibi yayılan 'kara mantar' kabusu bir ülkeye daha sıçradı. Arjantin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan taburcu olan bir kişinin Kara Mantar olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını doğruladı. Kara Mantar vakasının, Arjantin'de ilk vaka olduğu belirtildi.
Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Kovid-19 olan bir hastanın daha sonra Kara mantar olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti. Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Kovid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayısta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Kovid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.
Arjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının Kovid-19'dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliğine başvurduğunu açıkladı.
EN SAVUNMASIZ GRUP AÇIKLANDI
Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı. Doktorlar, Kovid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.
KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Burundan vücuda girerek sinüsleri ve beyni etkileyen siyah mantardan enfekte olanlarda, burun tıkanıklığı, yüzde şişme, burunda siyah kabuklanma, baş, yüz ve göz ağrısı gibi belirtiler görülüyor.
Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Doktorlar, bu hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.