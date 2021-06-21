Pentagon'dan flaş Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye'ye verilecek desteğin detayları görüşüldü

"DESTEĞİN NE OLDUĞUNU HENÜZ BİLMİYORUZ"

Kirby, "Türkiye, havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul etti. Ancak halen detayları üzerinde çalışılıyor. Yapılması gereken daha çok iş var. Onlar, ABD ve uluslararası toplumdan bir destek almaları gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine çalışıyoruz." dedi.

Muhabirin, "ABD Türkiye'ye bu konuda finansal veya lojistik destek vermeye hazır mı?" sorusuna Kirby, "Dediğim gibi bu konuda çalışıyoruz. Tam olarak verilecek desteğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz." diye konuştu.