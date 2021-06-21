Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Pentagon'dan flaş Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye'ye verilecek desteğin detayları görüşüldü
Giriş Tarihi: 22.6.2021 00:15 Son Güncelleme: 22.6.2021 00:28

Pentagon'dan flaş Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye'ye verilecek desteğin detayları görüşüldü

AA
Pentagon'dan flaş Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye'ye verilecek desteğin detayları görüşüldü

(Pentagon) Sözcüsü , Başkan ve ABD Başkanı arasındaki görüşmede de gündeme gelen Kabil Havalimanı ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul ettiğini belirten Kirby, Türkiye'nin bu misyonu üstlenmesi için verilecek desteğin detaylarını görüştüklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Afganistan'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini ancak ABD'nin tamamen çekilmesi konusundaki takvimin değişmediğini ifade etti.

AA muhabirinin, Milli Savunma Bakanı ile Lloyd Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Kabil 'nın korunması konusunda bir anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna Kirby, bu görüşmenin geçen hafta marjında Başkan ile ABD Başkanı arasında yapılan görüşmenin devamı olduğunu kaydetti.

"DESTEĞİN NE OLDUĞUNU HENÜZ BİLMİYORUZ"

Kirby, "Türkiye, havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul etti. Ancak halen detayları üzerinde çalışılıyor. Yapılması gereken daha çok iş var. Onlar, ABD ve uluslararası toplumdan bir destek almaları gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine çalışıyoruz." dedi.

Muhabirin, "ABD Türkiye'ye bu konuda finansal veya lojistik destek vermeye hazır mı?" sorusuna Kirby, "Dediğim gibi bu konuda çalışıyoruz. Tam olarak verilecek desteğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken Amerikan kuvvetlerinin çekilmesi ile birçok ülkenin diplomatik misyonları için önem arz eden Hamid Karzai Havalimanı'nın korunması konusuna yönelik müzakereler sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pentagon'dan flaş Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye'ye verilecek desteğin detayları görüşüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA