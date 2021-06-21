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Giriş Tarihi: 21.6.2021 16:55

Yaz 2021 başlangıç tarihi: geldi Yaz gündönümü nedir, ne zaman başlıyor, en uzun gün kaç saat? Bu bölgede 24 saat gündüz olacak!

Yaz 2021 başlangıç tarihi: geldi Yaz gündönümü nedir, ne zaman başlıyor, en uzun gün kaç saat? Bu bölgede 24 saat gündüz olacak!

için yaz gündönümü geldi... 21 Haziran itibarıyla günlerin kısalmaya başlayacağı biliniyor. Bu önemli günde, birçok belirli tarihlerde olduğu gibi Google, 21 Haziran yaz gündönümü için özel bir Doodle ile ziyaretçilerinin karşısına çıktı. Yeşillik ve yazı çağrıştıran figürlerin kullandıldığı 21 Haziran yaz gündönümü Doodle'ı animasyonlu şekilde yayınlandı. Bugün yaklaşık 15 saat gündüzü yaşayacak ve sonrasında günler kısalmaya başlayacak. 21 Haziran yaz gündönümünde içerisinde de 24 saat gündüz yaşanacak! İşte, 21 Haziran yaz gündönümü nedir sorusunun yanıtı ve bugün hakkında bilgiler...

En uzun gün, için bugün yaşanacak! 'de yaklaşık 15 saat sürmesi beklenen bu uzun gün Kuzey Kutup dairesinde 24 saat sürecek. Günlerin kısalmaya başladığı ve yaz mevsimi başlangıcı olan 21 Haziran gündönümü, her özel tarihte olduğu gibi, Google'da Doodle tasarımı oldu. Bu konu hakkında bilgilerini tazelemek isteyenler, "Yaz Gündönümü nedir, ne zaman? ve Türkiye'de en uzun gündüz ne zaman yaşanacak ve kaç saat?" sorularının yanıtını araştırıyor.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR, NE ZAMAN?

Kuzey Yarım Kürede yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen bu günle ilgili merak konusu olan tüm bilgi ve detaylar şöyle;

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının 'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki Sinop yaşayacak. 21 Haziran gününde Türkiye, yaklaşık 15 saat gündüzü yaşar.



21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? EN UZUN GÜNDE NELER OLUR?

  • 21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır.
  • Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.
  • 21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.
  • Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.
  • Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
  • Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.

GÜNDÖNÜMLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Güneş, ekinokslarda doğudan doğar ve o tarihlerde gün ve gece eşit uzunluktadır. Kesin konuşmak gerekirse, ekinoks zamanında aslında gün biraz daha uzun sürer, çünkü gündoğumu güneşin tepesinin ufukta gözükmesiyle başlar ve günbatımı da güneşin tepesinin ufuk çizgisinin altında kalmasıyla biter. Ayrıca kırılan ışınlar güneşin görüntüsünü ufukta yukarı taşırlar. Mart ekinoksundan sonra güneşin doğduğu yer kuzeye doğru ilerler, ta ki Haziran gündönümünde kuzeydeki en yüksek noktasına ulaşana kadar.



Bu noktada güneş sanki yerinde duruyormuş gibi gözükür, gündönümü (solstice) kelimesi de zaten Latince "duran güneş" anlamına gelen "solstitium" kelimesinden türemiştir. Güneş şimdi de Yengeç Dönencesi üzerinde zirvededir. Dönence (tropic) sözcüğü Yunanca dönmek kelimesinden türemiştir, çünkü güneş şimdi dönüp Oğlak Dönencesinin üzerinde zirvede olduğu güneydeki en yüksek noktasına ulaştığı Aralık Gündönümüne ulaşmadan önce, Eylül ekinoksunda tam doğudan doğarak güneye doğru ilerlemeye başlar.

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Yaz 2021 başlangıç tarihi: geldi Yaz gündönümü nedir, ne zaman başlıyor, en uzun gün kaç saat? Bu bölgede 24 saat gündüz olacak!
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